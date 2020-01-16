شكرا لقرائتكم خبر عن تكوين يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 16-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم تكوين (1201) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم أرباحاً طفيفة بلغت نسبتها 0.83% بما يعادل 0.07 نقطة، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 7.93، ليستهدف مستوى المقاومة 9.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.17 ومستوى المقاومة 9.00.