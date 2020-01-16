شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع النقل في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 16-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً مؤشر قطاع النقل (TTNI) في آخر جلساته، ليجني المؤشر أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.19% بما يعادل -8.641 نقطة، ويستمر الدعم الإيجابي لتداولات المؤشر أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى عودة ارتفاع المؤشر بتداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 4480.25، ليستهدف مستوى المقاومة 4701.15.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 4480.25 ومستوى المقاومة 4701.15.