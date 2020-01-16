شكرا لقرائتكم خبر عن الملابس الجاهزة: 80% ركودًا فى حركة البيع وننتظر الأوكازيون الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يحيى زنانيرى، عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن حجم مبيعات الملابس الشتوية المعروضة فى الأسواق خلال الموسم الحالى لا يتعدى 20% عند كل المنتجين، مع انتشار المخزون لدى المصانع والمحال التجارية بنحو 80%، وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار من جانب، بالإضافة إلى وجود أولويات لدى المستهلكين فى الغذاء والدواء واهتمامات أخرى تأتى في مقدمة شراء الملابس.

وأضاف زنانيري فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن نسبة ارتفاع أسعار الملابس الشتوية تقدر بنحو 10% العام الجارى مقارنة بالعام الماضى، نتيجة ارتفاع مدخلات الإنتاج من المواد الخام، لافتًا إلى أن المعروض حاليًا يمثل 60% منه إنتاج محلى، و30% من المستورد، ومن المتوقع أن يحدث رواجا في الشراء مع بدء الأوكازيون الشتوي 27 يناير الجاري وفقًا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح أن الكثير من المحال التجارية وشعبة الملابس ناشدت وزارة التموين بالإعلان عن الأوكازيون في وقت مبكر للحد من ركود الأسواق، وبدأت في عرض تخفيضات أولية، لجذب المزيد من المستهلكين قبل انتهاء موسم الشتاء، وتصريف البضائع المخزونة لديهم، لافتًا إلى أن حجم التخفيضات المقررة في الأوكازيون ستتراوح من 20 إلى 50%.

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وكان أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، أكد أنه سيتم تشكيل لجان لمتابعة المحلات التجارية فى الأسواق خلال فترة الأوكازيون الشتوي، لافتًا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه ببذل أقصى جهد لإنجاح الأوكازيون.

وأعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء فترة التصفية الأولى "الأوكازيون الشتوى" لعام 2020 اعتبارًا من يوم 27 يناير الجارى ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين، وأن على الجهات المشاركة فى الأوكازيون ضرورة الحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية، وأن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.