شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي المتحد (AUB) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 16-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 334 فلس، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 325 فلس، مستقرا بذلك اعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands " مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 350 فلس كمستوى اول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 320 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 330 بينما مستوى المقاومة هو 340 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد