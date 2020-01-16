شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني (NBK) يسجل ارتفاع تاريخي -تحليل صباحي- 16-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 1097 فلس، وهو اعلى مستوى يحققه السهم منذ بداية تداوله، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 1080 فلس، وبالتزامن مع انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الارتفاع لمستوى المقاومة النفسي عند 1150 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1070 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 1,089.0 بينما مستوى المقاومة هو 1,102.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر بنك الكويت الوطني (NBK) يسجل ارتفاع تاريخي -تحليل صباحي- 16-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.