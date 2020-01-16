شكرا لقرائتكم خبر عن بنك برقان (BURG) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 16-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 308 فلس، لينجح بذلك في تجاوز خط الاتجاه الهابط طويل الأجل، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستويات اعلى قد تصل الى 325 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 300 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 306 بينما مستوى المقاومة هو 314 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد