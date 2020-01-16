جياد (JIYAD) يواصل تقدمه -تحليل صباحي- 16-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تقدمه لينهي تداولات امس الأربعاء ثاني جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 43.80 فلس، وهو اعلى مستوى يحققه السهم منذ بداية شهر نوفمبر الماضي، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة شراء، لذلك نتوقع استمرار الارتفاع الحالي لمستويات قد تصل الى 47 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 40 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 43.0 بينما مستوى المقاومة هو 44.7 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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