شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أعيان العقارية (AAYANRE) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 16-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الأربعاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 71.60 فلس، بالتزامن مع اقتراب السهم من خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية قد تضغط على السهم لاسفل خلال الأيام القادمة للوصول لمستويات قد تصل الى 68 فلس كمستوى اول ثم65 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 75 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 71.3 بينما مستوى المقاومة هو 72.2 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط