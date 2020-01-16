شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للكابلات و الصناعات الكهربائية (CABLE) يتجاوز القناة الهابطة -تحليل صباحي- 16-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 486 فلس، متجاوزا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، كما تمكن السهم من تجاوز القناة الهابطة قصيرة الأجل، مما يجعل الأنظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة القوي عند 510 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 470 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 478 بينما مستوى المقاومة هو 490 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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