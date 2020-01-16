شكرا لقرائتكم خبر عن شركة عقارات الكويت (KRE) يرتفع مرة أخرى -تحليل صباحي- 16-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 109 فلس، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 106 فلس، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة شراء، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة 125 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 105 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 106 بينما مستوى المقاومة هو 114 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد