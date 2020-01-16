شكرا لقرائتكم خبر عن شركة نور للاستثمار المالي (NOOR) يسجل اعلى مستوى في تسعة سنوات ونصف -تحليل صباحي- 16-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الأخير متجاوزا هدفه السعري المتوقع عند 140 فلس، والذي يعد مستوى المقاومة السابق، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 146 فلس، لينجح بذلك في الاغلاق اعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands " لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 170 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 140 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 140 بينما مستوى المقاومة هو 152 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد