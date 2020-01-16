شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف قطر الإسلامي (QIBK) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 16-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال جلسة امس الأربعاء، حيث انهى الجلسة عند مستوى 16.29 ريال، في ظل استمرار ارتفاع كميات التداول، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، لذلك نتوقع مزيدا من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 16.60 ريال كمستوى اول ثم 17.50 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 15.90 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 16.07 وبين مستوى المقاومة هو 16.61 ريال

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الميل العام المتوقع اليوم: صاعد