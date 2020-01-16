شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع شركات المناعي (MCCS) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 16-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال جلسة امس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 3.32 ريال، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية، كما تمكن السهم من تجاوز الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands " وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 3.60 ريال، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 3.20 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.21 وبين مستوى المقاومة هو 3.49 ريال

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الميل العام المتوقع اليوم: صاعد