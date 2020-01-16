شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 16-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات ثاني جلسات الأسبوع الحالي امس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 7089 نقطة، وبالتزامن مع ظهور إشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة 7500 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 7000 نقطة. من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 7,056 وبين مستوى المقاومة هو 7,146 نقطة

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