شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 16-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 10635 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الأسبوعي، وبالتزامن مع استمرار الدعم المقدم من خلال المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد، حيث مازال يتداول اعلى خط الصفر، لذلك نتوقع ان يواصل المؤشر ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 10800 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10500 نقطة. من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,627 وبين مستوى المقاومة هو 10,647 نقطة

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