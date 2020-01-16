شكرا لقرائتكم خبر عن برنت يتراجع إلى 64.33 دولار والان نبدء بالتفاصيل
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين مساء أمس الأول: إن الرسوم على السلع الصينية ستظل سارية لحين اكتمال المرحلة الثانية من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين، على الرغم من التوقعات بأن يوقع، ونزل خام القياس العالمي برنت 16 سنتا أو 0.3 % إلى 64.33 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكاس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو 0.3 % إلى 58.08 دولار للبرميل.
وارتفعت مخزونات النفط الأمريكية 1.1 مليون برميل وفقا لما أظهرته بيانات من معهد البترول الأمريكي، مخالفة توقعات بالتراجع.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: إن من المتوقع ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة النفطي إلى مستوى قياسي عند 13.30 مليون برميل يوميا في 2020 مدفوعا في الأساس بزيادة الإنتاج من منطقة الحوض البرمي في تكساس ونيو ميكسيكو.
كانت هذه تفاصيل خبر برنت يتراجع إلى 64.33 دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.