شكرا لقرائتكم خبر عن برنت يتراجع إلى 64.33 دولار والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت أسعار النفط أمس الأربعاء بفعل مخاوف من أن اتفاق المرحلة واحد التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين في العالم للخام، ربما لا يعزز الطلب إذ تعتزم واشنطن الإبقاء على رسوم جمركية على سلع صينية لحين استكمال مرحلة ثانية من الاتفاق.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين مساء أمس الأول: إن الرسوم على السلع الصينية ستظل سارية لحين اكتمال المرحلة الثانية من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين، على الرغم من التوقعات بأن يوقع، ونزل خام القياس العالمي برنت 16 سنتا أو 0.3 % إلى 64.33 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكاس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو 0.3 % إلى 58.08 دولار للبرميل.

وارتفعت مخزونات النفط الأمريكية 1.1 مليون برميل وفقا لما أظهرته بيانات من معهد البترول الأمريكي، مخالفة توقعات بالتراجع.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: إن من المتوقع ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة النفطي إلى مستوى قياسي عند 13.30 مليون برميل يوميا في 2020 مدفوعا في الأساس بزيادة الإنتاج من منطقة الحوض البرمي في تكساس ونيو ميكسيكو.