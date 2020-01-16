شكرا لقرائتكم خبر عن 5 دراسات اقتصادية على طاولة منتدى الرياض والان نبدء بالتفاصيل

تنظم غرفة الرياض، خلال الفترة من 21 إلى 23 يناير الجاري، منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة بمدينة الرياض، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فيما سيتناول المنتدى خمس دراسات هي: دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية، والإصلاحات المالية وأثرها على التنمية الاقتصادية، ودور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووظائف المستقبل في المملكة، والمشاكل البيئية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال رئيس غرفة الرياض عجلان العجلان: إن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى تعد حافزاً لمواصلة الجهود البحثية والعلمية في سبيل النهوض بأركان الاقتصاد الوطني، وتدعيم دور القطاع الخاص في تعزيز جهود التنمية والنهضة الاقتصادية في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأكد أن هذه الرعاية الكريمة تعزز من دور المنتدى كمركز فكر اقتصادي إستراتيجي، يسهم في تشخيص القضايا الاقتصادية والتنموية الرئيسية للاقتصاد الوطني بهدف رفع كفاءته في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك من خلال تقديم التوصيات والحلول الملائمة لتكون أمام صانع القرار الاقتصادي، لاتخاذ ما يراه مناسباً نحو تطبيقها.

وقال نائب رئيس غرفة الرياض ورئيس مجلس أمناء المنتدى حمد الشويعر: إن الرعاية الكريمة تجسد حرص خادم الحرمين الشريفين على دعم كيان القطاع الخاص، وتفعيل دوره في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة.