البنك الأهلي يقدم عرضا استثنائيا في التمويل العقاري لمنسوبي وزارة التعليم

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ويأتي ذلك في إطار الشراكة المتميزة بين البنك ووزارة الإسكان، والتي تعكس قدرته على تقديم حلول وخيارات تمويلية متعددة لمواكبة تطورات سوق التمويل العقاري، لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، للمساهمة في رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن وفق رؤية المملكة 2030.
من جانبه، أعرب رئيس المؤسسات الحكومية بالبنك الأهلي جفران الشمري، عن فخره بأن يكون البنك الأهلي شريكا في هذا التعاون المشترك بين وزارة الإسكان ووزارة التعليم، مثمنا إتاحة الفرصة للبنك الأهلي لتقديم عرضه الخاص بمنسوبي وزارة التعليم، مشيدا بالدور التربوي الكبير الذي تقدمه وزارة التعليم ومنسوبوها سعيا في نهضة المجتمع وازدهاره.
ومن جهته، أكّد رئيس منتجات الأفراد بالبنك الأهلي ريس بن محفوظ، على استمرار دعم البنك للقطاع العقاري في المملكة، وحرصه على القيام بدور فاعل في تمويل احتياجات المواطنين السكنية والعقارية المتنوعة.
من جانب آخر، أوضح شادي بخاري رئيس التمويل العقاري بالبنك الأهلي، أن محفظة تمويل قطاع الإسكان والتمويل العقاري بالبنك الأهلي شهدت نموا كبيرا بنهاية الربع الثالث للعام الحالي، من خلال تقديم تمويل عقاري يتناسب مع احتياجات الأسر السعودية وقدراتهم على السداد في مختلف مناطق المملكة.
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