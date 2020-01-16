شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الأراضي بالشرقية يجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية والان نبدء بالتفاصيل

أكد مختصون في الشأن العقاري أن انخفاض أسعار الأراضي البيضاء إلى 20% يستقطب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للدخول بالاستثمار في سوق العقار وتحقيق معدلات ربحية جيدة، مشيرين إلى أن دخول الاستثمارات سيعمل على تمكين المواطن من الحصول على مساكن بمواصفات وبطرق دفع متعددة.

وقال رئيس اللجنة العقارية والتطوير العمراني بغرفة الشرقية المهندس حامد بن حمري: إن الاستثمار العقاري في المملكة يعد من الاستثمارات المجدية فضلا عن أنه من أهم عوامل التنمية الاقتصادية في الدول لما يوفره من وظائف للمواطنين ودعم للمحتوى المحلي عن طريق تحريك مبيعات جميع المنتجات المتعلقة بالبناء والتشييد وتقديم الخدمات التي يحتاجها المستهلك.

ووصف الوقت الحالي بالفرصة الاستثمارية الآمنة بالنسبة لمستثمري الداخل والخارج للدخول في الاستثمار العقاري، وذلك لانخفاض أسعار الأراضي في المملكة مقارنة بمثيلاتها في دول الخليج التي من خلالها يمكن تحقيق معدلات ربحية جيدة.

وبين ابن حمري أن دخول المستثمرين الأجانب في القطاع العقاري سواء كان سكنيا أو تجاريا أو صناعيا أو حتى ترفيهيا سيزيد من معدل المنافسة في السوق المحلي الذي يلعب دورا بارزا في تحقيق متطلبات المستهلكين في التصميم والخدمات وتنمية هذا القطاع في ظل ما يحققه من عوائد مجدية.

وأكد المختص في الشأن العقاري الخبير الاقتصادي الدكتور علي بو خمسين، أنه نظرا لاستمرار مرحلة التصحيح في أسعار السوق العقاري التي بدأت منذ 4 سنوات والخطوات التي اتخذتها الحكومة للحد من ارتفاع أسعار الأراضي البيضاء ونجاح وزارة الإسكان في تفعيل دور برامجها في زيادة الوحدات السكنية إلا أن السوق يشهد انخفاضات ملموسة في أسعار الأراضي الواقعة في الأحياء السكنية الجديدة بلغت 20% والوحدات السكنية بـ 10% كمتوسط عام حسب الموقع والخدمات والقرب من مركز المدينة.

وأوضح أن الانخفاضات تستقطب العديد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للدخول في الاستثمار لا سيما مع التشريعات الحديثة في تسهيل التمويل العقاري وأنظمة الرهن العقاري وحدوث ارتفاع نسبي في حجم القروض السكنية الذي يحقق فوائد مجدية نتيجة لتلك التطورات التي حتما ستكون جاذبة لدخول أموال المستثمرين للاستفادة من حالة تحرك الطلب الحالية ودخول السوق لجني أرباح المرحلة الحالية، خاصة أن السوق حاليا بحاجة إلى الكثير من الاستثمارات المتخصصة في تطوير القطاعات الإسكانية والتجارية والصناعية.

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وأكد أن التاجر المحلي سيحظى جراء الاستثمارات العقارية الجديدة في القطاع التجاري بخدمات عقارية تجارية لم تكن موجودة من قبل في هذا القطاع لا سيما في المناطق الجديدة أو من حيث نوعية طبيعة الاستثمارات العقارية الجديدة التي ستكون موجهة لتلبية المتطلبات العصرية لرواد الأعمال التجارية، وتوفر محلات يمكن استئجارها في المجمعات التجارية التي ستبنى خلال المراحل المقبلة بالمتطلبات العصرية، والذي بدوره سيدفع بعجلة الاقتصاد والحركة التجارية في المنطقة، إلى جانب حصول المواطن على مساكن ذات جودة ومواصفات تناسب احتياجاته وبطرق دفع متعددة في قطاع الاستثمار العقاري.

ونوه بو خمسين إلى أن الاستثمار الموجه لقطاع الترفيه والخدمات السياحية سيكون المحرك الأكبر لتفعيل عجلة الاستثمار العقارية وهو سيكون بمثابة الصيحة الجديدة في عالم الاستثمار العقاري لأن هذا النوع من الاستثمارات لا يزال سوقا بكرا لم يكتشف بعد والطلب فيه مرتفع وهو يتميز بحجم كبير من رؤوس الأموال وهذا النوع حتما ستتم تغطيته من قبل شركات استثمار عقاري أجنبية بالشراكة مع رؤوس أموال عقارية محلية، مواكبة لرؤية ٢٠٣٠ لاستقطاب الاستثمار الأجنبي ليكون مساهما في تفعيل عجلة التنمية الاقتصادية.

وبين المطور العقاري عادل المدالله أن حكومة المملكة وضعت قواعد أساسية لتصحيح وضع السوق العقاري خلال المرحلة السابقة حدت من التجاوزات وعمليات الغش التي تسبب بها بعض المستثمرين وألحقت الضرر بالشركات والمواطنين، وهذا التصحيح يعتبر محفزا لكثير من المستثمرين بالوقت الحالي للدخول في الاستثمار بالمجال العقاري والذي أصبح أكثر جدوى من السابق.

وأكد أنه يجب أن تكون هناك شمولية كاملة في العمل بالمشاريع العقارية، وذلك عن طريق فتح معاهد متخصصة تدرب المواطنين على العمل بمجال البناء والتشييد وأعمال السباكة من أجل تحقيق تطوير عمراني مجدٍ بدلا من هدر الملايين على أراضٍ بيضاء ومساحات شاسعة قد لا يستفاد منها في المستقبل.

وقال الخبير العقاري عادل الدوسري: إن دخول الاستثمار الأجنبي ذي الخبرات الدولية في القطاع العقاري المحلي سيسهم في تقديم المزيد من عمليات التصحيح بالسوق ويعمل على تحسين أداء العمل عن طريق تقديم مشاريع سكنية حديثة ذات تصميم عمراني مبتكر تناسب أذواق المستهلكين وبأسعار تكون في متناول اليد في ظل انخفاض أسعار الأراضي البيضاء السكنية عن الأعوام السابقة بمقدار 30%.

وأضاف الدوسري إن الشركات الأجنبية ستخدم القطاع التجاري خصوصا قطاع التجزئة من خلال توفير محلات تجارية بمجمعات حديثة وبإيجارات مناسبة، وكذلك تقديم الخدمات المساندة مثل التسهيلات في سداد قيمة الإيجار والمواقف والحوافز.