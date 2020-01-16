إخلاء سبيل خلدون الطبري بكفالة ومنعه من مغادرة الأردن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

قالت مصادر مطلعة أن السلطات الأردنية حققت مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة «دريك آند سكل» خلدون الطبري وأخلت سبيله بكفالة ومنعته من مغادرة المملكة على خلفية رفع الشركة 15 قضية جنائية ضده وصدور إشعار من الإنتربول بوضعه على «الإشارة الحمراء» منذ 7 يناير /‏ كانون الثاني الجاري.

وألقت السلطات المختصة القبض على الطبري، وهو أردني الجنسية، في مطار الملكة علياء الدولي بينما كان يستقل طائرة إلى إنجلترا، وأُطلق سراحه بكفالة بعد تقديم جواز سفره كضمان شخصي.

ويواجه الطبري ومجلس إدارة «دريك» السابق اتهامات نتيجة قرارات أخفت خسائر تصل إلى817 مليون دولار. ولم تستبعد مصادر مطلعة احتمالية تسليم الطبري في ظل توقيع الأردن على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.

وأكدت مصادر أن الأردن طلب بالفعل ملفات القضية لمراجعتها في غضون شهرين.

وقال الطبري أنه تفاجأ بإصدار وثيقة الانتربول لمنعه من مغادرة الأردن من دون إشعار، مشدداً على ثقته بأن الحكومة الأردنية لن تسلم رعاياها.ووفقاً لبيان الطبري: «تقوم الحكومة الأردنية الآن بالتحقيق ومحاميي أخبرني بأنه في حال محاكمتي فإن ذلك سيكون في الأردن».