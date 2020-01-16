- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للمناخ» مبادرة لاستقطاب وتمكين المبتكرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن الاستدامة منهاج عمل وأسلوب حياة في دولة الإمارات كما تعد ركيزة لتحقيق الرخاء في المجتمعات.
جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها سموه في معرض القمة العالمية لطاقة المستقبل.
إلى ذلك، شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، إطلاق مبادرة أبوظبي للمناخ العالمية، في إطار شراكة بين وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة أبوظبي، وسوق أبوظبي العالمي ومركز «Hub71»، دعماً لجهود العمل من أجل المناخ، وتعزيزاً للمكانة الرائدة عالمياً لإمارة أبوظبي في هذا المجال.
وتستهدف المبادرة تأسيس نموذج عالمي لدعم الابتكار والبحث والتطوير في تكنولوجيا العمل من أجل المناخ والمياه من جوانب عدة، واستقطاب وتمكين المبتكرين ورواد الأعمال، وإيجاد مرجعية بحثية وفكرية ترفد هذا العمل بدراسات مؤشرات الأداء والاستشارات اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر «أبوظبي للمناخ» مبادرة لاستقطاب وتمكين المبتكرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.