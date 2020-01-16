«أبوظبي للمناخ» مبادرة لاستقطاب وتمكين المبتكرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد، و(وام)

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن الاستدامة منهاج عمل وأسلوب حياة في دولة الإمارات كما تعد ركيزة لتحقيق الرخاء في المجتمعات.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها سموه في معرض القمة العالمية لطاقة المستقبل.

إلى ذلك، شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، إطلاق مبادرة أبوظبي للمناخ العالمية، في إطار شراكة بين وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة أبوظبي، وسوق أبوظبي العالمي ومركز «Hub71»، دعماً لجهود العمل من أجل المناخ، وتعزيزاً للمكانة الرائدة عالمياً لإمارة أبوظبي في هذا المجال.

وتستهدف المبادرة تأسيس نموذج عالمي لدعم الابتكار والبحث والتطوير في تكنولوجيا العمل من أجل المناخ والمياه من جوانب عدة، واستقطاب وتمكين المبتكرين ورواد الأعمال، وإيجاد مرجعية بحثية وفكرية ترفد هذا العمل بدراسات مؤشرات الأداء والاستشارات اللازمة.