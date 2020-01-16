جمارك دبي تطلق مبادرة استشراف مستقبل وظيفة المفتش الجمركي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت جمارك دبي مبادرة استشراف مستقبل وظيفة المفتش الجمركي من خلال تطبيق وتقييم إلكتروني مبتكر عالمياً خاص بوظائف التفتيش الجمركي، ويأتي ذلك تعزيزاً لجهود الدائرة في دعم عمليات التوظيف بما يمكن من انتقاء واستقطاب أفضل المرشحين للعمل في جمارك دبي، ولا سيما مهنة التفتيش الجمركي، هذا إضافة إلى دعم عمليات التنمية والتطوير للمفتشين الحاليين لبناء كادر بشري مُبتكر ومبدع ولديه معرفة بالعلوم الحديثة لمواكبة التطورات العالمية المستقبلية، والتي تعود بمردود إيجابي لدعم اقتصاد المعرفة.

وقال محمد الغفاري مدير إدارة الموارد البشرية في جمارك دبي: «إننا نسعى من خلال المبادرة الجديدة إلى استشراف المستقبل لمهنة التفتيش الجمركي والاطلاع على التطورات المستقبلية التي تكون قد طرأت على التخصص، لتكون جمارك دبي سباقة في تطوير موظفيها ومطّلعة على كافة المهارات المميزة في هذا الجانب، وذلك من أجل الحفاظ على رؤية ورسالة الدائرة في أن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على تحقيق الريادة العالمية في كافة المجالات، وإحداث قفزة كبيرة وتحقيق ريادتنا الاقتصادية والمجتمعية والتنموية».