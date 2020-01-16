«مصدر» تطلق أول صندوق استثمار عقاري أخضر بمليار درهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، إحدى شركات «مبادرة للاستثمار»، عن إطلاق صندوق استثمار في العقارات المستدامة، ليكون أول صندوق استثمار عقاري أخضر في دولة الإمارات.

جاء هذا الإعلان خلال فعالية أقيمت ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، وحضرها كل من أحمد علي الصايغ، وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وخالد القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «مبادلة»، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر». وسوف تتراوح القيمة المبدئية للصندوق بين 950 مليون درهم (258.7 مليون دولار) ومليار درهم.

وسيتم إدراج صندوق الاستثمار العقاري هذا ضمن سوق أبوظبي العالمي.

وسوف يشمل الصندوق في البداية أربعة عقارات تجارية ضمن مدينة مصدر، التي تركز على التطوير العقاري منخفض الكربون. وسيتم إطلاق صندوق الاستثمار العقاري الخاص كصندوق استثماري مؤهل متاح للصناديق الاستثمارية المشابهة في السوق والعملاء المختارين عبر الاكتتاب الخاص. تغطي العقارات 57.493 قدماً مربعة من المساحة الصافية القابلة للتأجير، وقد حصلت جميعها على تصنيف 3 لآلئ أو أعلى وفق نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ من برنامج استدامة بأبوظبي.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «يمثل صندوق الاستثمار العقاري هذا خطوة مهمة نحو تعزيز الاستثمار الأخضر في المنطقة، كما يعكس الدور الريادي لشركة «مصدر» في دعم التنمية المستدامة. ويوفر الصندوق، الذي يعتبر الأول من نوعه، للمستثمرين خياراً جذاباً للاستثمار وتحقيق عوائد من أصول عقارية مستدامة، بما يساهم في بناء مستقبل أفضل للجميع».

ويأتي إطلاق صندوق الاستثمار العقاري الأخضر بمثابة تقدم مهم على طريق تنفيذ إعلان أبوظبي للتمويل المستدام الذي وقعت عليه العام الماضي 25 جهة حكومية ومؤسسة رائدة، من ضمنها شركة «مصدر» وسوق أبوظبي العالمي، والذي يهدف إلى تأسيس قطاع مالي حيوي ومستدام لدعم جهود الإمارات للمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

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