«ويندوز 10» نافذة الهاكرز.. و«تنظيم الاتصالات» تدعو للتحديث



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نبهت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات جميع المؤسسات والأفراد، إلى ضرورة تنزيل التحديث الأخير لنظام «ويندوز»، لتفادي استغلال ثغرات في الأجهزة التي يستخدمونها. وذكرت «الهيئة» أن «مايكروسوفت» أصدرت تحديثاً لنظام «ويندوز» لإغلاق مجموعة من الثغرات عالية الخطورة، والتي تشمل نسخ «ويندوز» الخاصة بالمستخدمين والخوادم، على حد سواء.

يأتي ذلك في وقت كشفت فيه وكالة الأمن القومي الأمريكي عن عيب كبير في برنامج «ويندوز 10» يسمح للهاكرز بالتسلل إلى أنظمة الكمبيوتر، وإجراء اتصالات عبرها بسهولة. وقالت «مايكروسوفت» التي صممت البرنامج إن الوكالة أخطرتها بتفاصيل العيب، وإن الشركة صممت برمجية رتق، وأجرت تصحيحاً له، يوم الثلاثاء الماضي. كما أفادت بأنها لم تلاحظ استغلال الهاكرز لذلك العيب الذي كشفته الوكالة.