«الاقتصاد» تبحث فرص الشراكة المستقبلية مع هولندا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

بحث المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد سبل تطوير أوجه التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ومملكة هولندا وتنويع فرص الشراكات التجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة لتغطي مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال المنصوري في مقر وزارة الاقتصاد بدبي لودي إمبرختس، سفير مملكة هولندا لدى دولة الإمارات، بمناسبة تسلمه مهام عمله في الدولة.

وناقش الجانبان إمكانات التعاون في مجموعة من القطاعات الحيوية شملت الزراعة والمنتجات الغذائية، إضافة إلى قطاعات الصناعة والخدمات والأنشطة اللوجستية والسياحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار والتكنولوجيا.

يذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ في عام 2018 نحو 3.9 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 3.4 مليار دولار في 2017، وبنسبة نمو تزيد على 13.3%، في حين بلغت الصادرات غير النفطية من دولة الإمارات إلى هولندا أكثر من مليار دولار في عام 2018، بنمو تزيد نسبته على 27% مقارنة بعام 2017.