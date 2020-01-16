«سياحة الشارقة» تـروج للإمـارة في شمال أوروبا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تشارك هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة للسنة الثانية على التوالي في معرض شمال أوروبا للسياحة والسفر «ماتكا» في الفترة من 15 إلى 19 يناير في هلسنكي بفنلندا، حيث تستعرض مجموعة واسعة من العروض والخدمات السياحية، فضلاً عن مشاركة مجموعة من المنشآت الفندقية والشركات السياحية التي ستوفر الكثير من العروض الترويجية لزوار المعرض من الشركات والأفراد.

تتطلّع الهيئة من خلال مشاركتها إلى استقطاب المزيد من السياح من شمال أوروبا، حيث من المتوقع أن يستقطب المعرض، الذي يعد أكبر معرض للسفر والسياحة في شمال أوروبا، أكثر من 50.000 زائر وما يقارب 20.000 متخصص في مجال صناعة السياحة والسفر على مدار خمسة أيام.

يشكل هذا المعرض فرصة كبيرة لهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة لإبراز حضورها القوي في السوق الأوروبية، خاصّة أن الإمارة تركّز على الأسواق الأوروبية باعتبار دول شمال أوروبا من أهم الأسواق السياحية التي تستقطبها. وتسعى الهيئة إلى تحقيق التواصل المباشر مع جمهور دولي كبير من السياح المحتملين، وزيادة الوعي حول مناطق الجذب السياحي في الشارقة وتنوع المنتجات السياحية التي تمتلكها الإمارة. كما ستقوم الهيئة بعرض مشاريع التطوير الضخمة التي ينفذها قطاع الضيافة في الإمارة، والتي من المقرر أن تزيد من عدد الغرف بنسبة 50% من خلال إضافة 34 منشأة فندقية جديدة، أو ما يصل إلى 5.700 غرفة خلال السنوات الخمس المقبلة. وعلاوة على ذلك، ستركز الهيئة على استراتيجيتها الشاملة في الترويج لإمارة الشارقة ومقوماتها كوجهة للعطلات العائلية .وقال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: «تكتسب مشاركتنا في الدورة المقبلة من معرض شمال أوروبا للسياحة والسفر «ماتكا» أهمية كبيرة كونه يعد أكبر معرض للسياحة والسفر في شمال أوروبا. وسيشكل الحدث منصة استراتيجية لنا لعرض مجموعة متنوعة من المنتجات السياحية للسياح من شمال أوروبا وللشركات على حد سواء. كما تأتي مشاركتنا في هذا المعرض في إطار جهودنا المتواصلة لترسيخ مكانة إمارة الشارقة كوجهة سياحية رائدة تتوفر لديها جميع المقومات السياحية التي تجعل منها وجهة جاذبة للسياح ».