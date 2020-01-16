28.53 مليار درهم زيادة في أصول المركزي بنمو 6.8%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نمت أصول مصرف الإمارات المركزي بنسبة 6.8% وبمقدار 28.53 مليار درهم خلال العام 2019 وذلك بحسب أحدث الإحصاءات التي صدرت أمس عن المصرف.

وفي ظل التطور الكبير الذي شهدته أصول المصرف المركزي خلال العام الماضي فقد ارتفع اجمالي رصيدها الى 446.24 مليار درهم وهو أعلى مستوى لها منذ تأسيس المصرف.

وكان رصيد أصول المركزي بلغ مع نهاية العام 2018 نحو 417.71 مليار درهم وفقاً لما تظهره الإحصاءات ذاتها.

وجاء الارتفاع بدعم من زيادة رصيد بند النقد والأرصدة المصرفية لدى المركزي المرتفع الى 254.47 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي مقارنة مع 200.89 مليار درهم في الشهر ذاته من العام 2018.

وقفز بند الودائع لدى المصرف المركزي الى 127.59 مليار درهم في ديسمبر الماضي مقارنة مع 106.84 مليار درهم في شهر ديسمبر 2018 وذلك وفق الإحصاءات الصادرة عن المصرف. وعلى مستوى رصيد بند القروض والسلف فقد انخفض من 3.14 مليار درهم في ديسمبر 2018 الى 0.05 مليون درهم في ديسمبر 2019 كذلك فقد تراجع رصيد بند الاستثمار خلال فترة المقارنة ذاتها من مستوى 104.23 مليار درهم الى 55.3 مليار درهم في حين ارتفع بند الأصول الأخرى من 2.61 مليار درهم الى 8.83 مليار درهم. (وام)