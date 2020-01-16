«دبي للسلع» يفتتح أول منشأة لتخزين وإيداع المجوهرات

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افتتح مركز دبي للسلع المتعددة، منشأة «818 فاولت» (818 Vault)، وهي منشأة مُحصَّنة للتخزين والإيداع، مجهزة بأحدث حلول الأمان الفائق، وتوجد في برج الماس بمنطقة أبراج بحيرات جميرا بدبي.

افتُتحت الخزنة رسمياً في حفل قص الشريط الذي أقيم أمس، وستمثل هذه المنشأة فائقة الأمان إضافة مهمة إلى منظومة التجارة والأعمال التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة، والتي تتضمن مرافق وخدمات وبنية تحتية عالية الجودة للشركات الأعضاء العاملة في قطاعات الذهب والماس والمعادن الثمينة والمجوهرات.

وقال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «من شأن إضافة منشأة التخزين والإيداع «فاولت 818» إلى برج الماس، أن يعزز بشكل كبير من مكانة المركز باعتباره قلب تجارة الذهب والماس والمجوهرات في المنطقة. فالموقع الاستراتيجي للبرج ومستويات الأمن الفائقة التي يتمتع بها بجانب سهولة الوصول إليه يجعله الخيار الأمثل لافتتاح منشأة فاخرة ومحصنة لتخزين المجوهرات. وباعتباره مركزاً للتجارة العالمية، لا يدخر مركز دبي للسلع المتعددة جهداً في دعم أي مبادرة من شأنها أن تحقق قيمة للشركات الأعضاء فيه والمجتمع والقطاع ككل».

وقال فيكرام جيثواني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «818 فاولت»: «تعتبر «818 فاولت» أول منشأة إيداع آمنة من نوعها، حيث يمكن للعملاء تخزين مقتنياتهم الثمينة براحة واطمئنان داخل خزنة فاخرة فائقة الأمان. وتقدم المنشأة للعملاء أعلى مستويات الخدمة وأحدث التقنيات الأمنية، ونحن فخورون بافتتاحها في برج الماس الذي يعد أحد أبرز معالم صناعة المجوهرات بدولة الإمارات».

وتوفر منشأة «818 فاولت» أعلى مستويات الأمان في القطاع، حيث تتضمن خزانة إيداع آمنة مجهزة بآلية قفل مزدوجة التحكم ومزودة بقفلين من عشر أذرع يمكن الوصول إليهما من خلال مفتاحين فريدين. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنشأة مجموعة كاملة من الخدمات الإضافية، بما في ذلك التأمين على المجوهرات المودعة وإصلاحها.

وتمثل المنشأة الجديدة ثاني خزنة للمجوهرات في برج الماس، بعد إطلاق أول خزنة في مركز دبي للسلع المتعددة في إبريل 2009.