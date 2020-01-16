2000 ميجاواط الإنتاج المتوقع لمشاريع «ايميا باور»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

كشف حسين النويس رئيس مجلس إدارة شركة «ايميا باور»، التابعة لمجموعة النويس للاستثمار، أن الشركة تستهدف رفع حجم إنتاج مشاريع الطاقة المتجددة التي تطورها وتنفذها في 15 دولة حول العالم إلى 2000 ميجاواط مع نهاية العام الجاري بدلاً من 1200 ميجاواط في الوقت الراهن.

وذكر النويس خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام أن شركة «أيميا باور» تأسست في عام 2016 في دولة الإمارات لتكون في قطاع الطاقة المتجددة، موضحاً أن الشركة تعمل على تطوير وتملك وتشغيل مشاريع الطاقة الحرارية والمتجددة.وأفاد أن الشركة تقدم مجموعة واسعة من حلول الطاقة التي تلبي احتياجات الأسواق الناشئة التي تعمل بها، بما في ذلك محطات الطاقة التقليدية (الغاز) ومحطات الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحرارية الشمسية المركزة وطاقة الرياح والطاقة الهيدروليكية والطاقة الهجينة).

وأوضح: إن «أيميا باور» تتمتع بثقة واسعة في الأسواق العالمية، وعلاقات قوية مع المؤسسات المالية الرائدة والشركات المطورة، ولديها شبكة قوية جداً من الشركاء المرموقين في مختلف التخصصات.ولفت إلى أن إجمالي إنتاج الشركة من الكهرباء في كافة محطاتها حول العالم يبلغ نحو 1200 ميجاواط؛ حيث تعمل على بناء محطتين في الأردن بطاقة تبلغ 100ميجاوا بكُلفة 75 مليون دولار، كما تعمل حالياً على بناء محطتين للكهرباء في جمهورية مصر العربية تعملان بالطاقة المتجددة بقيمة إجمالية تبلغ 990 مليون دولار؛ وذلك لإنتاج 700 ميجاواط من الكهرباء.