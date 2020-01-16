شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستعرض تجربتها في الاستدامة المالية في هونج كونج والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تماشياً مع التزامها بتعزيز علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة على مستوى العالم والتعريف بالنموذج الإماراتي الرائد، شاركت وزارة المالية في المنتدى المالي الآسيوي والذي عقد على مدار يومي 13-14 يناير الجاري في هونج كونج. وهدفت الوزارة من هذه المشاركة إلى تعزيز أواصر التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة في كل القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع المالي.

وترأس يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وفد الوزارة المشارك في أعمال المنتدى والذي ضم في عضويته ماجد علي عمران، مستشار في وزارة المالية.

التقى الخوري وكيل وزارة المالية بهونج كونج وذلك بهدف التباحث حول المواضيع والفرص والتحديات المالية التي يشهدها العالم والمنطقة، ووضع حلول لها بما يلبي متطلبات النمو بالإضافة إلى تأكيد حرص وزارة المالية للمشاركة في المنتديات والاجتماعات الدولية المهمة، وفي مقدمتها المنتدى المالي الآسيوي، وتعليقاً على المشاركة، أشار إلى أن المنتدى المالي الآسيوي يشكل منصة مهمة لاستعراض أبرز القضايا المالية والاقتصادية على الخريطة العالمية، ومناقشة التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، إذ يجمع المؤتمر باقة من الخبراء والمختصين من القطاعات كافة، للتباحث وتبادل الخبرات وتوحيد وجهات النظر بشأن الأنظمة المالية والاستثمارية لتحقيق الاستدامة والاستقرار الماليين للدول حول العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تستعرض تجربتها في الاستدامة المالية في هونج كونج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.