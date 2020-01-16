شكرا لقرائتكم خبر عن مديرو الصناديق الإقليمية يتمسكون باستثماراتهم في أسهم الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد استطلاع أجرته رويترز أن مديري صناديق الشرق الأوسط يخططون لزيادة الاستثمارات في السعودية، بينما سيبقون على انكشافهم في الإمارات وغيرها من دول المنطقة عند المستويات الحالية.

وقال خمسة من تسعة من مديري الصناديق الذين شملهم الاستطلاع إنهم سيزيدون استثماراتهم في السعودية، بفضل توقعات بإصلاحات مواتية للسياسات وفرص في السوق. وقال 7 مديرين إنهم سيبقون استثماراتهم في الإمارات مقابل 2 للرفع وصفر للخفض.

(رويترز)

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