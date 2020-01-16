«الشارقة للابتكار» يطلع الدبلوماسيين على إنجازات المجمع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظم مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار في مقره لقاء خاصاً لممثلي البعثات الدبلوماسية العاملة في الدولة ومجالس الأعمال، وقد حمل هذا اللقاء عنوان «ملتقى الأعمال وتطوير الفرص»، وجاء تنظيمه في إطار سعي المجمع إلى تعزيز علاقات التعاون والتواصل مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والقنصلية لدى الدولة، وإطلاعهم على إنجازات المجمع منذ تأسيسه وما تم انجازه إضافة لخططه للعام الجاري 2020.

كما جاء هذا اللقاء بهدف تعزيز مكانة إمارة الشارقة كوجهة عالمية للاستثمار المعرفي في المنطقة وبناء علاقات شراكة اقتصادية واستثمارية في مجالات البحث والتطوير المختلفة. حيث تم إطلاق مشروع يحاكي سيناريوهات المستقبل لتسليط الضوء على المجمع وأهدافه وأيضاً تفعيل دور المجتمع في التعاطي مع الأنشطة المختلفة للمجمع وبناء ثقافة قائمة على الابتكار ونقل المعرفة، من خلال بناء بيئة مشجعة لرواد الأعمال والمبتكرين لإطلاق مشاريعهم في المجمع.

وحضر اللقاء عدد من السفراء والقناصل والملحقين التجاريين إضافة لممثلي مجالس الأعمال وحشد من وسائل الإعلام، وتم استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها المجمع للمستثمرين في عدد من القطاعات البحثية الابتكارية، والتي تعتبر بمثابة نقطة ارتكاز تستند عليها رؤية المجمع ورسالته من خلال دعم وتشجيع وتطوير منظومة الابتكار، ودعم الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية للقيام بالأنشطة الاستثمارية، باعتباره الملاذ المفضل للشركات الاستثمارية البحثية العالمية، في قطاعات: تكنولوجيا المياه، وتكنولوجيا البيئة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المواصلات، وتكنولوجيا المعلومات، والتصميم الصناعي والعمارة.

كما تم استعراض العلاقة القائمة والدور الذي يلعبه المجمع بالربط بين القطاعات الأكاديمية والرسمية والخاصة، حيث استعرض حسين المحمودي الرئيس التنفيذي للمجمع الأولويات التي ترتكز عليها خطط العمل في المجمع لتحقيق نقلة نوعية في بيئة الاستثمار المعرفي في المنطقة، وتوجيه استثمارات نوعية لتوفير قطاعات تنافسية جديدة تحقق تأثيراً اقتصادياً مباشراً في حركة التنمية، والعمل على ممارسة الاستثمار بطريقة أسهل وفي بيئة جاذبة. كما تناول أهم الاستثمارات التي يحتضنها المجمع نتيجة للخدمات ذات المستوى العالمي في بيئة استثمارية مثالية تساعد الشركات والاستثمارات الابتكارية على النمو والازدهار.

كما تم إطلاع الحضور على النهج الذي يسير عليه المجمع والخطوات التي يتبعها في مسيرته نحو تحقيق التقدم والنجاح المطلوب.