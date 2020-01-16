«أديا» يتخارج من «الأسهم الخاصة»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «بلومبيرج» عن مصادر مطلعة، أن جهاز أبوظبي للاستثمار يعتزم بيع حصة من محفظة استثماراته في صناديق الأسهم الخاصة بقيمة ملياري دولار، وسط توجه الجهاز نحو عمليات الاستثمار المباشر.

ويعمل جهاز أبوظبي للاستثمار مع مستشارين في شركة «بي جيه تي بارك هيل» للنظر في التفاصيل النهائية للصفقة. ويحذو الجهاز حذو كبار المستثمرين في العالم الذين يتخارجون من صناديق الاستثمار ذات التكاليف المرتفعة، بحثاً عن عائدات أفضل.

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