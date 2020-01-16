أمريكا والصين توقعان اتفاق المرحلة1.. والحرب التجارية تهدأ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخلت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، أمس الأربعاء، مرحلة جديدة تتسم بوتيرة أهدأ حيث وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب رئيس مجلس الوزراء الصيني ليو خه اتفاقاً تجارياً أولياً، ويهدف الاتفاق إلى زيادة كبيرة في المشتريات الصينية للمنتجات والسلع الزراعية المصنعة في الولايات المتحدة وإمدادات الطاقة والخدمات الأمريكية.

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أمس، أن واشنطن مستعدة لزيادة الرسوم الجمركية على سلع مستوردة من الصين إن لم تحترم بكين الاتفاق التجاري الجزئي الذي وقعه البلدان الأربعاء، في واشنطن، ورداً على سؤال لقناة «سي إن بي سي» حول رفع الرسوم الجمركية أجاب الوزير «نعم الأمر كذلك. يمكن للرئيس زيادة الرسوم».

قال ستيفن منوتشين : «كما هو الحال في الصفقة الجزئية الأولية، كان هناك بعض التنازلات عن التعريفات، في المرحلة الثانية ستكون هناك تخفيضات إضافية للرسوم ضد الصين». وأضاف وزير الخزانة الأمريكي: «الخطوة الأولى هي التركيز حقاً على التطبيق، لكن هذا يمنح الصين حافزاً كبيراً للعودة إلى طاولة المفاوضات والموافقة على القضايا الإضافية التي لا تزال دون حل».

وأشار منوشين إلى أن الصين وافقت على وضع قوانين مهمة للغاية وقامت بتغيير القواعد واللوائح وتعهدت بالتزامات قوية للشركات الأمريكية من أجل تسهيل عملها في بكين، وقال «أعتقد أن هذا فوز كبير للغاية لشركات التكنولوجيا لدينا ولأعمالنا وللعمال الأمريكيين».

واتفاق المرحلة واحد تتويج لفرض متبادل للرسوم بين الجانبين منذ 18 شهراً ما أدى إلى الإضرار بسلع قيمتها مئات المليارات من الدولارات وتكدير صفو أسواق المال وتعطل سلاسل الإمداد وإبطاء النمو العالمي.

ووقع ترامب وليو الوثيقة المؤلفة من 86 صفحة في البيت الأبيض أمام ما يربو على 200 ضيف من الدوائر التجارية والحكومية والدبلوماسية تلقوا دعوات للحضور.

ومحور الاتفاق تعهد صيني بشراء سلع أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار على مدى عامين بهدف خفض عجز تجاري ثنائي مع أمريكا وصل إلى ذروته عام 2018 عندما بلغ 420 مليار دولار.

وقال مصدر تلقى إفادة بشأن الاتفاق إن الصين ستشتري سلعاً إضافية أمريكية الصنع بقيمة 80 مليار دولار على مدى عامين بما في ذلك طائرات وسيارات وقطع غيار سيارات وآلات زراعية وأجهزة طبية.

وأضاف المصدر أن الصين ستزيد مشترياتها من إمدادات الطاقة بنحو 50 مليار دولار ومن الخدمات بمقدار 35 مليار دولار، كما ستعزز مشترياتها من المنتجات الزراعية بواقع 32 مليار دولار على مدى العامين المقبلين بالمقارنة مع رقم الأساس للصادرات الأمريكية في 2017.

وفي ضوء جمعها مع رقم الأساس للصادرات الزراعية الأمريكية البالغ 24 مليار دولار في 2017، فإن الإجمالي يقترب من 40 مليار دولار وهو الهدف السنوي الذي روج له ترامب.

وألغى اتفاق المرحلة واحد الذي تم التوصل إليه في ديسمبر كانون الأول رسوما أمريكية مزمعة على الهواتف المحمولة والألعاب وأجهزة الكمبيوتر الشخصية الصينية وخفض معدل الرسوم الجمركية إلى النصف ليبلغ 7.5 في المئة فيما يتعلق بسلع صينية أخرى قيمتها حوالي 120 مليار دولار بما في ذلك الشاشات التلفزيونية المسطحة وسماعات البلوتوث والأحذية. لكن الاتفاق أبقى على رسوم نسبتها 25% على منتجات صينية بقيمة 250 مليار دولار وتشمل سلعاً ومكونات يستخدمها المصنعون الأمريكيون.

وفي أسواق المال العالمية، ارتفعت الأسهم الأمريكية، أمس الأربعاء، وتجاوزت «وول ستريت»، شكوكاً تتعلق بفعالية هذه الاتفاقية التجارية، بدعم التفاؤل بالتزام الطرفين بالتنفيذ وصولاً إلى الممرحلة الثانية، بالإضافة إلى أرباح أكبر من المتوقع لعدد من البنوك والشركات الكبرى.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 165 نقطة بنحو 0.57% محققا رقما قياسيا، كما صعد «ستاندرد آند بورز» بنحو 0.42% عند مستوى 3288.4 نقطة، بينما ارتفع «ناسداك» التكنولوجي 0.46% إلى 9276.2 نقطة.

وفي القارة العجوز، استقرت الأسهم الأوروبية قبل توقيع اتفاق التجارة بين الصين والولايات المتحدة؛ إذ أدت تصريحات وزير الخزانة الأمريكي بأن الرسوم المفروضة على الصين ستبقى في الوقت الحالي إلى انحسار التفاؤل إلى حد ما.

وانخفض المؤشر الأوروبي ستوكس 600 بواقع 0.13%، فيما تراوحت نسب انخفاضات كافة المؤشرات الأوروبية باستثناء «فوتنشي» البريطاني بين 0.10% و0.20%، وجميعها نطاقات ضيقة أقرب للاستقرار.

وكان قطاع الرعاية الصحية الأفضل أداء في منطقة اليورو بقيادة مكاسب شركة الأدوية السويدية أورفان بايوفيتروم، وتبلغ 2.8%.

وفي اليابان، انخفضت الأسهم اليابانية، أمس الأربعاء، ليتوقف الاتجاه الصعودي الذي استمر على مدى الجلسات الثلاث السابقة، ونزل المؤشر نيكاي 0.45% إلى 23916.58 نقطة متراجعاً من أعلى مستوى في أربعة أسابيع. (وكالات)