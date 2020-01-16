«بيئة» و«يونيليفر» تستكشفان الاستثمار بتدوير البلاستيك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت «بيئة»، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «يونيليفر الخليج»، خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، بهدف استكشاف فرص التعاون المشترك لتطوير نظام متكامل لإدارة إعادة تدوير البلاستيك، من خلال خطط طموحة لمحطات إعادة التدوير في دولة الإمارات.

انطلاقاً من الخبرة العميقة لشركة «بيئة» في مجال إدارة النفايات وإعادة تدويرها، تدعم هذه الشراكة تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021 لتحويل مسار النفايات بعيداً عن المكبات، وعلى جانب آخر، تدعم التزام شركة «يونيليفر» بأهداف الاستدامة وتقليل النفايات البلاستيكية وبناء نموذج «اقتصاد دائري» للمنتجات البلاستيكية، بالإضافة إلى التأكد من أن عبواتها قابلة لإعادة الاستخدام أو لإعادة التدوير أو للتسميد بحلول عام 2025، واستخدام ما لا يقل عن 25% من البلاستيك المعاد تدويره في عبواتها أيضاً بحلول عام 2025.

و قال خالد الحريمل الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة بيئة: «تتبوأ شركة بيئة مكانة ريادية في مجال الاستدامة والاقتصاد الدائري في دولة الإمارات، وتؤكد هذه الاتفاقية التزام الشركة بمجابهة تحدي التلوث البلاستيكي وفق نهج شمولي، كما تجسد التزامها بعقد شراكات استراتيجية من شأنها دعم الشركات الأخرى من تحقيق أهدافها البيئية والمجتمعية وفي مجال الحوكمة. وفيما نواصل مساعينا الرامية إلى تعزيز جودة الحياة في دولة الإمارات وفي المنطقة، فإننا نرحب بفرصة العمل مع الشركات والقطاعات الأخرى وتوحيد الجهود التعاونية للتصدي للتحديات الراهنة».

وقال سانجيف كاكار، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «يونيليفر» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتركيا، وروسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا: «نحن في شركة «يونيليفر» نعتبر عملية تغليف وتعبئة المنتجات جزءاً لا يتجزأ من مسؤولياتنا وعلى الرغم من أهمية البلاستيك، ندرك خطورة إساءة استخدامه على البيئة. لذلك نحرص على استرجاع عبوات المنتجات المستخدمة وتطوير نموذج الاقتصاد الدائري محلياً. ويسعدنا أن ندخل في شراكة مع شركة بيئة للعمل على تنفيذ هذا البرنامج المهم والذي يدعم جهودنا الشاملة ويساعدنا على الوفاء بالتزاماتنا التي حددناها عام 2010 كجزء من خطة «يونيليفر» للمعيشة المستدامة الرامية إلى مضاعفة حجم أعمالنا مع تقليل البصمة البيئية. ويضمن نموذج الاقتصاد الدائري عدم خسارة القيمة الاقتصادية للبلاستيك بالتزامن مع توفير فرص جديدة لزيادة النشاط الاقتصادي من خلال بناء أعمال جديدة.»

وبموجب الاتفاقية، ستستكشف شركتا «بيئة» و«يونيليفر» طرق استخدام آلات استعادة المواد للمساعدة في جمع النفايات البلاستيكية. وكانت «بيئة» قد أطلقت آلات استعادة المواد في عام 2011، وحققت هذه الخطوة نجاحاً مجتمعياً ملحوظاً في تشجيع سكان دولة الإمارات لتحقيق أثر بيئي إيجابي.