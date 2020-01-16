أرباح «بنك أوف أمريكا» الفصلية تتجاوز التوقعات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوزت الأرباح الفصلية لبنك أوف أمريكا توقعات المحللين، أمس الأربعاء، بعد أن سجل قسم تداول السندات في ثاني أكبر بنك أمريكي أداء قوياً غطى على التراجعات في أنشطته الثلاثة الرئيسية الأخرى.

وأدى انخفاض معدلات أسعار الفائدة لهبوط الأرباح في كل أنشطة البنك باستثناء الأسواق العالمية التي تعززت بفضل قفزة في تداولات السندات.

وقفزت إيرادات تداول السندات 25% إلى 1.8 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، حين عانت الأسواق المالية بسبب مخاوف بشأن التجارة والنمو العالمي.

وعلى أساس كل سهم، ارتفعت الربحية إلى 74 سنتاً من 70 سنتاً. (رويترز)

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