شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للطاقة» تعلن عن تأسيس شركة جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
أعلنت مؤسسة أبوظبي للطاقة، أمس، عن شروعها في تأسيس شركة أبوظبي لخدمات الطاقة لتنضم لمحفظة استثمارات المؤسسة، وتعزز عملية التحول في قطاع المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي.
وستسهم خدمات الشركة في إعادة تأهيل المباني من خلال تغيير أنظمتها بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الماء والكهرباء، وذلك تماشياً مع استراتيجية أبوظبي المتعلقة بإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة 2030، التي أعلنت عنها دائرة الطاقة. كما ستقوم الشركة بتحديد وتمويل الحلول المناسبة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مؤسسة أبوظبي للطاقة: «يسعدنا الإعلان عن إطلاق شركة أبوظبي لخدمات الطاقة، والتي ستسهم بدورها في نمو سوق حلول كفاءة الطاقة، وتعمل على تلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمات في wأبوظبي. ويأتي الإعلان عن إطلاق الشركة الجديدة في إطار التزامنا باستراتيجية إمارة أبوظبي للاستدامة».
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