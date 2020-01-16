ارتفاع طفيف للإنتاج الصناعي في «اليورو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بأقل من التوقعات خلال شهر نوفمبر/‏تشرين الثاني الماضي، مع تراجع إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات يوروستيت، أمس الأربعاء، أن الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو ارتفع بنسبة 0.2% خلال شهر نوفمبر/‏تشرين الثاني الماضي، مقابل هبوط 0.9% في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو سوف يرتفع بنسبة 0.3%.

وأظهرت البيانات ارتفاع إنتاج السلع الرأسمالية بنحو 1.2% في شهر نوفمبر، كما زاد إنتاج الطاقة بنحو 0.8%.

بينما تراجع إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنحو 0.7% في شهر نوفمبر الماضي، بعد أن سجل ارتفاعاً ب1.7% في الشهر السابق له، كما انخفض إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة بنحو 0.8%.

في حين أن إنتاج السلع الوسيطة شهد هبوطاً بنحو 0.5% في شهر نوفمبر الماضي.

وعلى أساس سنوي، انخفض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.5% في شهر نوفمبر، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق له. من جهة أخرى، انخفض فائض الميزان التجاري في منطقة اليورو بأكثر من توقعات المحللين خلال نوفمبر، بفعل تراجع الصادرات.

وكشفت بيانات صادرة عن «يوروستيت»، أمس الأربعاء، أن منطقة اليورو حققت فائضاً في الميزان التجاري المعدل موسمياً بقيمة 19.2 مليار يورو في نوفمبر الماضي، مقابل 24 مليار دولار في أكتوبر/‏تشرين الأول السابق له.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن المنطقة ستحقق فائضاً في ميزانها التجاري بقيمة 22.3 مليار يورو خلال نوفمبر.