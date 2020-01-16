«غرفة الشارقة» تحتفي بخريجي دبلوم وكيل ضريبة

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كرمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خريجي الدفعة الأولى من برنامج دبلوم «وكيل ضريبة القيمة المضافة»، الذي نفذه «مركز الشارقة للتدريب والتطوير» التابع للغرفة، مؤخراً بالتعاون مع أكاديمية «بي دبليو سي» إحدى شركات الخدمات المهنية الرائدة في المنطقة؛ حيث تم تسليم الشهادات ل14 خريجاً من موظفي الغرفة وشرطة الشارقة وبلدية الشارقة العاملين في تخصصات المحاسبة والإدارة المالية.

وشهد عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، فعاليات حفل التكريم، الذي أقيم في مقر الغرفة، بحضور محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، ومريم سيف الشامسي مساعد المدير العام لقطاع خدمات الدعم في الغرفة، وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق، ومنى عمران مدير مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأمل عبد الله مدير مركز الشارقة للتدريب والتطوير بالإنابة.

الارتقاء بمستويات الكفاءة الوظيفية

من جانبه، أكد محمد أحمد أمين العوضي، أن الدبلوم الذي تم تنفيذه سيسهم بشكل كبير في دعم المؤسسات على بناء قدرتها الضريبية؛ من خلال تعريف موظفيها بتفاصيل تشريعات ضريبة القيمة المضافة في الإمارات وآلية تطبیقها، وأهميتها وتأثیرها الاقتصادي؛ لتحقيق الخدمة المثلى للمتعاملين، وحفظ الحقوق المالية لأصحاب العلاقة، وبما يعزز المنظومة المالية لحكومة الشارقة، مؤكداً حرص الغرفة على تطوير أداء العاملين حول ضريبة القيمة المضافة، وتعزيز معارفهم بالتأثير الإيجابي لها على قطاع الأعمال بالدولة، ودورها في تعزيز تنافسية القطاع الخاص.