انتهاء «العقد الذهبي» لنمو الاقتصاد الألماني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت البيانات الرسمية أمس الأربعاء انخفاض النمو الاقتصادي الألماني في العام 2019، ما قد يجدد الجدل حول كيفية استخدام الفائض المالي لتعزيز إجمالي الناتج المحلي، وأظهر تقدير أولي من مكتب الإحصاءات الاتحادي أن اقتصاد ألمانيا نما بنسبة 0.6% في 2019 وهي أقل وتيرة توسع منذ 2013 وتشير إلى تباطؤ عن العام السابق.

ولم يتجاوز نمو اقتصاد أكبر قوة اقتصادية في أوروبا 0,6% العام الماضي مقارنة مع 1,5% في 2018، بحسب ما أفادت هيئة الإحصاءات «ديستاتيس» في أرقامها الأولية.

وصرح ألبرت براكمان الخبير في ديستاتيس في مؤتمر صحفي في برلين أن «زخم النمو تراجع بشكل كبير» العام الماضي، إلا أن الهيئة أشارت إلى أن النمو الذي استمر لعشر سنوات متتالية كان أطول نمو منذ توحيد ألمانيا في 1990.

بدورها قالت هولغر شميدنغ من بنك بيرنبرغ إنه بالنظر إلى المستقبل فإن «العقد الذهبي من النمو الذي شهدته ألمانيا يقترب من نهايته تدريجياً».

في السنوات الأخيرة، أثرت عدة عوامل من بينها النزاعات التجارية والأحداث السياسية مثل بريكست، وتباطؤ النمو العالمي ووتيرة التغيير غير المسبوقة تقريباً في قطاع السيارات، في التصنيع الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد في ألمانيا. (أ ف ب)

وقالت فريتزي كوهلر-غيب، الاقتصادية البارزة في بنك «كاي اف دبليو» للاستثمار إن «بيئة التجارة الخارجية الصعبة تعني ضغطاً دائماً على الصناعة الألمانية».