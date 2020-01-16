شكرا لقرائتكم خبر عن «فيتش» تثبت تصنيفات «أبوظبي الأول» و«دبي الإسلامي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك أبوظبي الأول عند درجة AA-، وتصنيف الجدوى عند درجة a-، مع منحه نظرة مستقبلية مستقرة. ويعتبر «أبوظبي الأول» من أهم البنوك في دولة الإمارات.

كذلك، ثبتت الوكالة التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك دبي الإسلامي عند A مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفي نفس الوقت ثبتت التصنيف الائتماني طويل وقصير الأجل لبنك نور عند درجتي A- وF2 .

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