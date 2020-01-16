شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع.. والعملات تتحرك في نطاق ضيق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الذهب، أمس الأربعاء، في الوقت الذي سعى فيه المستثمرون لأصول أكثر أماناً في ظل ضبابية بشأن تأثير «اتفاق المرحلة 1 التجاري» بين الولايات المتحدة والصين.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1550.60 دولار للأوقية (الأونصة)، وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1551 دولاراً.

وقبل يوم من تأهب أكبر اقتصادين في العالم لتوقيع اتفاق تجاري مؤقت، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إن الرسوم المفروضة على سلع صينية ستظل سارية لحين استكمال اتفاق «المرحلة 2».

ومن شأن الإبقاء على الرسوم قد يقلص الفوائد الاقتصادية لاتفاق «المرحلة 1» عبر تقييد وصول الصين إلى إحدى أكبر أسواقها التجارية.

وزاد الذهب 18% في العام الماضي لأسباب على رأسها نزاع الرسوم الجمركية المستمر منذ 18 شهراً، وأثره في الاقتصاد العالمي.

ونزلت الأسهم الآسيوية في الوقت الذي أثرت فيه تعليقات منوتشين سلباً في الإقبال على المخاطرة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، بلغ البلاديوم مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2204.29 دولار للأوقية، في وقت سابق من الجلسة، بفعل مخاوف بشأن عجز في الإمدادات، ويجري تداوله حالياً مستقراً عند 2194.70 دولار.

وارتفعت الفضة 0.2% إلى 17.81 دولار للأوقية، بينما تقدم البلاتين 0.5% إلى 988.50 دولار.

وفي أسواق العملات، تحركت العملات الرئيسية داخل نطاق ضيق، أمس الأربعاء، مع ترقب المستثمرين توقيع اتفاق التجارة الصيني الأمريكي، واستقرت العملة الأمريكية فوق أقل مستوى في أسبوع أمام منافسيه.

وقال نيل ميلور محلل أسواق الصرف لدى «بي.إن.واي ميلون» في لندن «لا اعتقد أن السوق مقتنعة تماماً بانتهاء الصراع على جبهة التجارة إذ إن القضية أصابت الاقتصاد العالمي بأضرار كثيرة».

ومقابل سلة من العملات الرئيسية المنافسة، استقر الدولار عند 97.29. واستقرت العملة الصينية إلى حد كبير في السوق الخارجية.

ونزل الدولار الأسترالي، وهو مقياس متقلب نسبياً للتوترات التجارية، قليلاً إلى 0.6893 دولار أمريكي.

واستقر الجنيه الاسترليني على نطاق واسع عند 1.3014 دولار بعدما مُني ببعض الخسائر في الجلسات السابقة، بفضل تعليقات من صناع السياسات في البنك المركزي تميل صوب التيسير النقدي.

(وكالات)