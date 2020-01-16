22 ترتيب الإمارات بين أفضل دول العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

تقدّمت دولة الإمارات مركزاً واحداً لتحل بالترتيب 22 عالمياً في مؤشر «أفضل الدول لعام 2020»، الصادر عن شبكة «يو إس نيوز آند وورلد ريبورت» الأمريكية، والذي يقيس أداء 73 دولة حسب الخصائص والتوجهات التي تساهم في دفع التجارة والسفر والاستثمار والتأثير المباشر في اقتصاداتها الوطنية. وأعد التقرير استناداً لدراسات مجموعة «بي أيه في» وكلية وارتون التابعة لجامعة بنسلفانيا.

وفي التصنيفات الفرعية، تصدرت الدولة تصنيف الدول الصاعدة الذي يقيس أداء الدول في معايير التميز الاقتصادي والسياسي والتنوع الاقتصادي والدينامية. وحلت الإمارات في المرتبة ال 11 في التأثير الذي يعتمد على عناصر القوة العسكرية والتحالفات الدولية.

وفي التصنيف المتعلق بريادة الأعمال، احتلت الإمارات المركز ال 23 في هذا المكون الذي يقيس أداء الدول من حيث سهولة الوصول إلى رؤوس الأموال والبنية التحتية المتطورة وشفافية الممارسات التجارية والقوى العاملة الماهرة والابتكار والروح الريادية والخبرة التقنية والأطر القانونية المتطورة.

كما احتلت الإمارات المركز ال 25 في جودة الحياة .