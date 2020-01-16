شكرا لقرائتكم خبر عن 22 ترتيب الإمارات بين أفضل دول العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تقدّمت دولة الإمارات مركزاً واحداً لتحل بالترتيب 22 عالمياً في مؤشر «أفضل الدول لعام 2020»، الصادر عن شبكة «يو إس نيوز آند وورلد ريبورت» الأمريكية، والذي يقيس أداء 73 دولة حسب الخصائص والتوجهات التي تساهم في دفع التجارة والسفر والاستثمار والتأثير المباشر في اقتصاداتها الوطنية. وأعد التقرير استناداً لدراسات مجموعة «بي أيه في» وكلية وارتون التابعة لجامعة بنسلفانيا.
وفي التصنيفات الفرعية، تصدرت الدولة تصنيف الدول الصاعدة الذي يقيس أداء الدول في معايير التميز الاقتصادي والسياسي والتنوع الاقتصادي والدينامية. وحلت الإمارات في المرتبة ال 11 في التأثير الذي يعتمد على عناصر القوة العسكرية والتحالفات الدولية.
وفي التصنيف المتعلق بريادة الأعمال، احتلت الإمارات المركز ال 23 في هذا المكون الذي يقيس أداء الدول من حيث سهولة الوصول إلى رؤوس الأموال والبنية التحتية المتطورة وشفافية الممارسات التجارية والقوى العاملة الماهرة والابتكار والروح الريادية والخبرة التقنية والأطر القانونية المتطورة.
كما احتلت الإمارات المركز ال 25 في جودة الحياة .
كانت هذه تفاصيل خبر 22 ترتيب الإمارات بين أفضل دول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.