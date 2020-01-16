شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضراوات والفاكهة: أسعار الطماطم تنخفض مطلع شهر فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الطماطم مستقرة فى السوق المصري، موضحًا أن ما يثار حول ارتفاع أسعارها غير صحيح، وأن سعر الكيلو الجملة فى سوق العبور يبدأ من 2 جنيه ويصل لـ5 جنيهات بحد أقصى .

وأشار النجيب إلى أن هذا السعر يعتبر مناسبًا جدًا لتلك الفترة من العام حيث إنها تمثل فترة فاصل العروات وتقل نسبة المحصول المعروض بالسوق ولذلك يرتفع السعر قليلاً عن الأسعار الطبيعية، حيث إن السعر الطبيعي للطماطم سيتراوح بين 2 – 3 جنيهات للكيلو فى سعر الجملة، على أن يزيد السعر فى البيع القطاعى من 1- 2 جنيه للكيلو حسب مصروفات النقل وهامش الربح للتاجر .

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة فى تصريح لـ"الخليج 365" أنه مع بداية شهر فبراير ستشهد أسعار الطماطم انخفاضًا بظهور محصول محافظات الصعيد فى الأسواق، مشيرًا إلى أن تقلبات الطقس والصقيع قد يؤثر على إنتاجية المحاصيل، مؤكدًا أن الطماطم تعد من السلع الرئيسية فى السوق المصرى نظرًا لاستخدامها المتعددة سواء فى الطعام أو فى الصناعات المختلفة، ولذلك فإن الإقبال يكون مستمرًا عليها بشكل يومى ولذلك فإنها تتأثر بأى نقص فى الإنتاج أو المعروض داخل الأسواق.

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جدير بالذكر أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أعلنت أن الأسعار لجميع الأصناف الخضراوات تشهد استقرارًا فى السوق، وذلك فى ظل زيادة الإنتاج المحلى من بعض السلع والأصناف بفضل السياسات التى اتبعتها الدولة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية، مشيرة إلى أن أسعار الأصناف انخفضت بنسب تصل إلى 50%.