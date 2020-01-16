شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يغلق أعلى 29 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق بعد توقيع الاتفاق التجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الأربعاء وحققت معظمها مستويات قياسية، وذلك وسط تفاؤل في الأسواق العالمية بعد توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



ووقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين البلدين.



وبموجب الاتفاق المرحلي، ستلتزم الصين بشراء منتجات وسلع وخدمات من الولايات المتحدة بقيمة 200 مليار دولار على مدار عامين.



وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا بنسبة 0.1% في الشهر الماضي دون توقعاتت بارتفاع نسبته 0.2%.

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وفي سوق الخام، انخفض "ويست تكساس" بنسبة 0.7% وأغلق عند 57.81 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 58.3 دولار وأقل سعر عند 57.3 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 0.8% مغلقا عند 64.0 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 64.6 دولار وأقل سعر عند 63.5 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.3% (ما يعادل تسعين نقطة) إلى 29030 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 29127 نقطة وأقل مستوى عند 28897 نقطة.



وصعد "ناسداك" بحوالي 0.1% (ما يعادل سبع نقاط) إلى 9258 نقطة، وسجل أعلى مسستوى عند 9298 نقطة وأقل مستوى عند 9231 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل ست نقاط) إلى 3289 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3298 نقطة وأقل مستوى عند 3280 نقطة.