شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة تغلق على انخفاض رغم التوقيع على الاتفاق التجاري الجزئي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تعاملات الأربعاء على الرغم من إعلان التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين في البيت الأبيض.



وفي حدث رسمي، وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي" على الصفقة الجزئية وسط إشادة من الطرفين بالتقدم المحرز في العلاقات التجارية والمرونة التي ظهرت في المفاوضات إلى أن تم التوصل إلى بنود المرحلة الأولى.

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وبموجب الصفقة التجارية الجزئية، تلتزم الصين بشراء سلع وخدمات من الولايات المتحدة بقيمة مائتي مليار دولار على مدار عامين، من بينها منتجات بقيمة 77 مليار دولار خلال العام الأول من تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق، والبقية في العام الثاني.



رغم ذلك، هناك شكوك تحيط بمدى هدوء التوترات التجارية بين البلدين فضلا عن عدم اليقين المرتبط بمدى التزام الصين بما قطعته على نفسها ضمن الاتفاق.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس/آذار بنسبة 0.4% إلى 3.87 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 3.90 دولار وأقل سعر عند 3.86 دولار.