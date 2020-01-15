شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يغلق على انخفاض بعد خسارة طلبيات طائرات عام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "بوينج" خلال تعاملات الأربعاء بعد إعلان الشركة الأمريكية خسارة طلبيات خلال العام الماضي للمرة الأولى في نحو عشر سنوات.



يأتي ذلك مع استمرار أزمة وقف تحليق طائرات "737 ماكس" منذ مارس/آذار عام 2019 عقب حادثي سقوط طائرتين من نفس الطراز أسفرا عن مصرع 346 شخصاً.



وكشفت "بوينج" عن خسارة طلبيات على 87 طائرة تجارية، ويعني ذلك أن هناك زبائن قرروا إلغاء طلبات شراء، ومن بينها إلغاء ثلاث طلبيات في ديسمبر/كانون الأول فقط.

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بالمقارنة، تلقت "إيرباص" - المنافس الأوروبي لـ"بوينج" الأمريكية - طلبيات شراء تقترب من 768 طائرة في العام الماضي.



وعلى الأرجح، ربما تستمر أزمة وقف طائرات "737" ماكس" لما بعد يونيو/حزيران المقبل في ظل عدم موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية على عودتها للخدمة.



وفي ختام تعاملات الأربعاء، انخفض سهم "بوينج" بنسبة 0.8% إلى 329.8 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 333.1 دولار وأقل سعر عند 329.6 دولار.