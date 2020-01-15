شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جولدمان ساكس" يغلق منخفضاً رغم تحقيق إيرادات فصلية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "جولدمان ساكس" خلال تعاملات الأربعاء على نحو طفيف على الرغم من إعلان البنك الأمريكي عن تحقيق إيرادات فصلية أعلى من توقعات المحللين خلال الربع السنوي الأخير من العام الماضي.



وحقق "جولدمان ساكس" إيرادات بحوالي 9.96 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي بارتفاع نسبته 23% وبأكثر من مليار دولار عن توقعات المحللين التي أشارت إلى إيرادات بحوالي 8.51 مليار دولار.

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على النقيض، انخفضت أرباح البنك الأمريكي في الربع الرابع بنسبة 22% إلى 4.69 دولار للسهم، بينما توقع محللون أرباحا بحوالي 5.47 دولار للسهم.



ومن جانبه، علق المدير التنفيذي لـ"جولدمان ساكس" "ديفيد سولومون" على هذه البيانات بالقول إن الأداء القوي في الربع الرابع من عام 2019 جاء نتيجة مواصلة الاستثمار في أنشطة جديدة مشيرا إلى أن البنك سيواصل العمل على بلوغ أهدافه الاستراتيجية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "جولدمان ساكس" بنسبة 0.1% مغلقا عند 245.2 دولار، وسجل أعلى سعر عند 249.5 دولار وأقل سعر عند 239.3 دولار.