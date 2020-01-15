شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع معوضةً خسائر الجلسة الماضية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات الأربعاء معوضة الخسائر التي سجلتتها في جلسة الثلاثاء، وتلقى المعدن دعما من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مع متابعة الأسواق لهدوءء النزاع التجاري بين واشنطن وبكين.



ووقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي" على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، وبذلك ينتهي فصل من النزاع استمر لثمانية عشر شهراً.

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وأشاد الرئيس "ترامب" بالجهود المبذولة من البلدين للوصول إلى هذه المرحلة كما وجه انتقادات للإدارات الأمريكية السابقة لتهاونها في تعديل الاتفاقيات التجارية مع الدول والتكتلات الأخرى.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 1.4% إلى 17.988 دولار للأوقية بعد خسائر في جلسة الثلاثاء بنسبة 1.4%، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 18.055 دولار وأقل سعر عند 17.755 دولار.