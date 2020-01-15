شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع قليلاً رغم بيانات التضخم الضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم على نحو طفيف عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة فضلا عن متابعة الأسواق للملف التجاري وأحدث التطورات بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.



وتم اليوم التوقيع بشكل رسمي على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين في البيت الأبيض بحضور الرئيس "دونالد ترامب" ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي".



وبالتوقيع على هذه المرحلة، ينتهي فصل من النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم بعد أن استمر لعام ونصف العام.

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ويقترب موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني لتدخل بريطانيا لاحقا في فترة انتقالية تنتهي بنهاية العام الجاري.



وكشفت بيانات حكومية عن انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا بنسبة 1.3% في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات عند استقرار نسبته 1.5%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 20:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.3024، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3043 وأقل سعر عند 1.2987.